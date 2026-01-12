Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА

Четыре района Курской области остались без электроснабжения после удара беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, целью атаки стал энергетический объект в Хомутовском районе.

Под отключение подпали Рыльский, Глушковский, Кореневский и Хомутовский районы. Подача электричества в первых трех муниципалитетах восстановлена, переключение потребителей Хомутовского района продолжается, — написал Хинштейн.

Накануне в Министерстве обороны РФ рассказали, что средства противовоздушной обороны ликвидировали 130 беспилотников ВСУ самолетного типа в зоне СВО за сутки. Также сбиты две вражеские управляемые авиационные бомбы.

Утром 11 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о гибели женщины, пострадавшей накануне вечером. Врачи, по его словам, сделали операцию, но травмы оказались серьезными. Сейчас в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.