«Произошло возгорание энергообъекта»: ВСУ атаковали территорию ЛНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории Луганской Народной Республики. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

В результате удара обесточены населенные пункты в Краснодонском и Свердловском муниципальных округах. Власти региона заявили, что это повторная атака Киева на объекты энергетики.

Они повторно атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР. В результате ударов БПЛА самолетного типа произошло возгорание энергообъекта, обесточены населенные пункты в Краснодонском и Свердловском м. о., — говорится в сообщении.

Восстановительные работы будут организованы только после устранения угрозы повторных ударов и создания безопасных условий для осмотра поврежденного оборудования. В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности: не приближаться к поврежденным объектам и не вести фото- и видеосъемку места происшествия.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили над российскими регионами 39 украинских дронов в период с 13:00 до 20:00 мск. В пресс-службе Минобороны РФ проинформировали, что больше всего БПЛА — 12 — уничтожили над Краснодарским краем.