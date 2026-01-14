Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 22:23

«Произошло возгорание энергообъекта»: ВСУ атаковали территорию ЛНР

Правительство ЛНР сообщило об ударе ВСУ по энергетической инфраструктуре

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории Луганской Народной Республики. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

В результате удара обесточены населенные пункты в Краснодонском и Свердловском муниципальных округах. Власти региона заявили, что это повторная атака Киева на объекты энергетики.

Они повторно атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР. В результате ударов БПЛА самолетного типа произошло возгорание энергообъекта, обесточены населенные пункты в Краснодонском и Свердловском м. о., — говорится в сообщении.

Восстановительные работы будут организованы только после устранения угрозы повторных ударов и создания безопасных условий для осмотра поврежденного оборудования. В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности: не приближаться к поврежденным объектам и не вести фото- и видеосъемку места происшествия.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили над российскими регионами 39 украинских дронов в период с 13:00 до 20:00 мск. В пресс-службе Минобороны РФ проинформировали, что больше всего БПЛА — 12 — уничтожили над Краснодарским краем.

