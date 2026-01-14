Средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над российскими регионами за семь часов

Средства ПВО сбили над российскими регионами 39 украинских дронов в период с 13:00 до 20:00 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Больше всего БПЛА — 12 — уничтожили над Краснодарским краем.
В период с 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.
Кроме того, 11 дронов было перехвачено над Азовским морем, 7 — над Белгородской областью, 4 — над Ростовской областью, 3 — над Курской область и 2 над Крымом.
Ранее ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками типа FP-1, способными преодолевать до 1200 километров. Предположительно, дроны были запущены с территории Харьковской области. В результате удара один человек погиб, а еще четверо гражданских получили травмы средней тяжести.
Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что при разборе завалов в многоэтажном доме Ростова-на-Дону, поврежденном атакой дронов, был обнаружен погибший мужчина. Тело было найдено в квартире, которая загорелась после удара, а личность погибшего в данный момент устанавливается.