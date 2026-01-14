Власти заявили о гибели мужчины после атаки БПЛА на Ростов Погибшего мужчину нашли при разборе завалов после атаки БПЛА в Ростове

При разборе завалов в многоэтажном доме Ростова-на-Дону, поврежденном во время атаки беспилотников, был обнаружен погибший мужчина, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, тело найдено в одной из квартир, которая загорелась после удара БПЛА. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину, — сообщил руководитель.

Ранее губернатор региона заявлял, что пожар на одном из промышленных объектов в западной части Ростова-на-Дону начали тушить спасатели. Возгорание произошло после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Он также добавил, что пожары возникли в квартирах многоэтажных домов. Слюсарь отметил, что все дежурные и спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности и оперативно выезжают для ликвидации последствий.

До этого было опубликовано видео сильного пожара на промышленном предприятии после удара украинских дронов. Все спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Дежурные бригады также направились в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки БПЛА загорелись квартиры в многоэтажках.