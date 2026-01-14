Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 08:27

Власти заявили о гибели мужчины после атаки БПЛА на Ростов

Погибшего мужчину нашли при разборе завалов после атаки БПЛА в Ростове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При разборе завалов в многоэтажном доме Ростова-на-Дону, поврежденном во время атаки беспилотников, был обнаружен погибший мужчина, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, тело найдено в одной из квартир, которая загорелась после удара БПЛА. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину, — сообщил руководитель.

Ранее губернатор региона заявлял, что пожар на одном из промышленных объектов в западной части Ростова-на-Дону начали тушить спасатели. Возгорание произошло после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Он также добавил, что пожары возникли в квартирах многоэтажных домов. Слюсарь отметил, что все дежурные и спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности и оперативно выезжают для ликвидации последствий.

До этого было опубликовано видео сильного пожара на промышленном предприятии после удара украинских дронов. Все спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Дежурные бригады также направились в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки БПЛА загорелись квартиры в многоэтажках.

Юрий Слюсарь
ВСУ
БПЛА
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ разорвал легковушку под Белгородом с гражданскими внутри
Более 20 человек стали жертвами обрушения строительного крана в Таиланде
Захарова разоблачила тактику ЕС в охваченном протестами Иране
Стало известно, какой тип беспилотников атаковал Ростов-на-Дону
Вернувшиеся на Украину пленные бойцы ВСУ попадают в «карусель»
В Минобороны сообщили о новой схеме прикрытия штурмовых групп в зоне СВО
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Поработал на благо русских»: в США пристыдили Киев после удара «Орешника»
«Точки радости»: психолог рассказал, как правильно возвращаться на работу
Скончалась одна из первых активисток борьбы с расизмом
Депутат Госдумы раскрыл, что стало «яблоком раздора» между США и Европой
Сотрудник Ford назвал Трампа защитником педофилов и был отстранен от работы
Раскрыта основная проблема курсов экстремального вождения
В Турции сделали прогноз по ситуации с ценами на отдых для россиян
США обратились к Европе за разведданными по Ирану
Бастрыкин озвучил суровый приговор россиянину за поджог военного вертолета
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Назван неожиданный кандидат на должность переговорщика по Украине от ЕС
Экс-главу Рязанской области обвинили в получении взяток на 272 млн рублей
Власти заявили о гибели мужчины после атаки БПЛА на Ростов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.