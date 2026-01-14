Атака ВСУ спровоцировала пожар в промзоне в Ростове-на-Дону Слюсарь: в Ростове-на-Дону из-за атаки дронов ВСУ загорелся промобъект

Спасатели в настоящий момент тушат пожар на одном из промышленных объектов в западной части Ростова-на-Дону после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он также добавил, что возгорание произошло в квартирах многоэтажных домов.

Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах, — написал губернатор.

Информации о пострадавших глава Ростовской области не обнародовал. Он добавил, что в Ростове-на-Дону до сих пор идет отражение воздушной атаки. Слюсарь подчеркнул, что все дежурно-спасательные службы приведены в готовность. Они оперативно выезжают для ликвидации последствий.

Ранее мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщал, что средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ над западной частью Ростова-на-Дону. По его информации, повреждены несколько многоквартирных домов.

До этого системы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Азовским морем и рядом российских регионов в течение пяти часов. Большинство целей были уничтожены над территорией полуострова и Белгородской области.