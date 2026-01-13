В МО подсчитали количество сбитых над Россией БПЛА за пять часов

Системы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Азовским морем и рядом российских регионов в течение пяти часов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большинство целей были уничтожены над территорией полуострова и Белгородской области.

13 января в период с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в прифронтовой Каменке-Днепровской Запорожской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на микроавтобус были ранены два мирных жителя. Пострадавших доставили в больницу, а другая атака на объекты электросетей обошлась без жертв и разрушений.

Кроме того, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил на итоговой коллегии ведомства, что российские войска имеют двукратное превосходство над ВСУ по количеству беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что именно дроны стали главной ударной силой в рамках специальной военной операции.