Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 04:04

Украинские БПЛА врезались в жилые дома на юге России

Скрябин: дроны ВСУ при атаке повредили несколько многоэтажек в Ростове-на-Дону

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над западной частью Ростова-на-Дону, написал в Telegram-канале глава города Александр Скрябин. По его информации, повреждены несколько многоквартирных домов. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия. Ведется реагирование экстренными и оперативными службами, — отметил Скрябин.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Азовским морем и рядом российских регионов в течение пяти часов. Большая часть целей были уничтожены над территорией полуострова и Белгородской области.

Позже стало известно, что в Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Инцидент произошел в городе Шебекино. Была зафиксирована детонация взрывного устройства, сброшенного с дрона. Мужчина скончался на месте.

Ростов-на-Дону
дроны
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ряд российских регионов ждет крепкий мороз на Крещение
Более сотни бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову»
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 14 января: попадание в дома, что известно
Врач назвал главные причины частых походов в туалет
«Очень решительно»: Трамп в очередной раз пригрозил Ирану
Украинские БПЛА врезались в жилые дома на юге России
«Не играют в европейские игры»: Венгрия становится промышленным центром ЕС
Элайджа Вуд отказался обсуждать съемки нового фильма о Средиземье
Трамп устроил перепалку с рабочим завода Ford из-за жесткого обвинения
Гороскоп на 14 января: общаемся с семьей, наводим уют
«Ошалевший мир»: Лукашенко заявил о сложной геополитической обстановке
Названа главная опасность идеализации партнера в начале отношений
Новый возлюбленный, «Холоп-3», скандалы: куда пропала Кристина Асмус
Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы
Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии
Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа
Украинские силовики проводят обыски в офисе партии Тимошенко
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком городе
Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве
«Растление молодого поколения»: в России призвали запретить игру GTA VI
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.