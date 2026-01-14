Украинские БПЛА врезались в жилые дома на юге России Скрябин: дроны ВСУ при атаке повредили несколько многоэтажек в Ростове-на-Дону

Средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над западной частью Ростова-на-Дону, написал в Telegram-канале глава города Александр Скрябин. По его информации, повреждены несколько многоквартирных домов. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия. Ведется реагирование экстренными и оперативными службами, — отметил Скрябин.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Азовским морем и рядом российских регионов в течение пяти часов. Большая часть целей были уничтожены над территорией полуострова и Белгородской области.

Позже стало известно, что в Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Инцидент произошел в городе Шебекино. Была зафиксирована детонация взрывного устройства, сброшенного с дрона. Мужчина скончался на месте.