Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 00:24

«Тяжелые новости»: Гладков сообщил о гибели жителя Белгородской области

Гладков: мирный житель погиб в Шебекино в результате детонации беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Инцидент произошел в городе Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, была зафиксирована детонация взрывного устройства, сброшенного с дрона. Мужчина скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего

Тяжелые новости из Шебекинского округа. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования семье погибшего... — написал он.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Азовским морем и рядом российских регионов в течение пяти часов. Большинство целей были уничтожены над территорией полуострова и Белгородской области.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник проинформировал, что военнослужащие ВСУ расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово Донецкой Народной Республики. По его словам, количество жертв связано с интенсивностью боев и жестокостью действий украинских сил.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
погибшие
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Штраф за пародию на SHAMAN, иноагентство, «отмена»: как живет Гудков
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на три региона России
Прокуратура проверит московский ТЦ после гибели птиц
«Это произошло впервые»: ICE задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка
Фаза Луны сегодня, 14 января: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
В Евросоюзе неожиданно допустили переговоры с Россией
Власти штатов против силовиков: США грозит смута после убийства активистки
Три страны выступили с предостережением для США
Волнующее жителей Болгарии строительство затормозили
Представители США провели тайные переговоры с иранской оппозицией
Личная жизнь, конфликты с близкими, новые роли: где сейчас Любовь Толкалина
Суд окончательно оправдал европейского политика, поддержавшего СВО
«Тяжелые новости»: Гладков сообщил о гибели жителя Белгородской области
Третий житель Урала стал мультимиллионером благодаря лотерее
«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России
Приметы 14 января — старый Новый год: первый гость и магия начала года
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 января 2026 года
Делом о смерти младенцев в Новокузнецке займутся на федеральном уровне
Люди могут столкнуться с новыми побочками из-за вакцин от коронавируса
Легковой автомобиль опрокинулся на ТТК в Москве
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.