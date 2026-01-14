«Тяжелые новости»: Гладков сообщил о гибели жителя Белгородской области Гладков: мирный житель погиб в Шебекино в результате детонации беспилотника ВСУ

В Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Инцидент произошел в городе Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, была зафиксирована детонация взрывного устройства, сброшенного с дрона. Мужчина скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего

Тяжелые новости из Шебекинского округа. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования семье погибшего... — написал он.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Азовским морем и рядом российских регионов в течение пяти часов. Большинство целей были уничтожены над территорией полуострова и Белгородской области.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник проинформировал, что военнослужащие ВСУ расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово Донецкой Народной Республики. По его словам, количество жертв связано с интенсивностью боев и жестокостью действий украинских сил.