14 января 2026 в 08:16

Мощный пожар на промпредприятии в Ростове-на-Дону попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Появилось видео мощного пожара после атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие в Ростове-на-Дону. По данным Telegram-канала «Ростов главный», все спасательные службы оперативно выехали на место ЧП для ликвидации последствий.

Кроме того, дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате удара БПЛА загорелись квартиры в многоэтажных домах. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района сгорели два частных дома, еще у одного здания повреждена кровля.

В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину, — добавил губернатор.

Всего в ночь на 14 января атаке с воздуха подверглись 10 городов и районов Ростовской области. Это Ростов, Новочеркасск, Волгодонск, а также Боковский, Кашарский, Миллеровский, Мясниковский, Милютинский, Каменский и Усть-Донецкий районы.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 14 января сбили почти полсотни украинских беспилотников в небе над Россией. 25 дронов удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, 13 — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымом, по одному — над Белгородской и Курской областями.
Ростов-на-Дону
пожары
БПЛА
атаки
