Стало известно, какой тип беспилотников атаковал Ростов-на-Дону

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, предположительно, беспилотниками типа FP-1, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, эти дроны длиной 3,5 метра способны пролетать до 1200 километров. Предварительно, БПЛА были запущены с территории Харьковской области.

В результате атаки погиб один человек, его тело обнаружили в квартире, которая сгорела после удара. Еще четыре мирных жителя пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района сгорели два частных дома, еще у одного здания повреждена кровля.

Ранее появились кадры сильного пожара на ростовском промышленном предприятии после удара украинских дронов. Все спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Дежурные бригады также направились в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки БПЛА загорелись квартиры в многоэтажках.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали беспилотниками Невинномысск в Ставропольском крае. Как уточнил глава региона Владимир Владимиров, под удар попала промышленная зона. В городе сработала система противовоздушной обороны.