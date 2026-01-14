Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 07:12

Украинские дроны совершили налет на промзону в Невинномысске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Невинномысск в Ставропольском крае, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров. По его словам, под удар попала промышленная зона. В городе сработала система противовоздушной обороны.

Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске. Действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы, — говорится в сообщении.

Владимиров призвал жителей Невинномысска сохранять бдительность. Он посоветовал не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Глава региона также напомнили, что следует пользоваться только официальными источниками информации.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что средства ПВО отражают атаку БПЛА над западной частью города. Повреждены несколько многоквартирных домов.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что в результате воздушной атаки БПЛА ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района. По его данным, среди пострадавших есть четырехлетний ребенок.

Владимир Владимиров
Ставропольский край
БПЛА
беспилотники
дроны
ПВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ бегут из Харьковской области, оставляя минные «подарки»
В Совфеде ответили, насколько опасен ледник Судного дня
Россиян предупредили о новой схеме аферистов с бронированием туров
«Вашингтон» с Овечкиным одержал волевую победу над «Монреалем»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 января: инфографика
В Иране назвали операцию США в республике обреченной
«Легенда № 17»: как Валерий Харламов стал звездой мирового хоккея
Почти полсотни беспилотников сбили над Россией за ночь
США объявили настоящую охоту на связанные с Венесуэлой танкеры
В СК РФ озвучили, сколько жителей Донбасса погибли из-за ВСУ за 12 лет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 января
Украинские дроны совершили налет на промзону в Невинномысске
«Я очень нравственный»: Трамп озвучил, что его может остановить
Общественники предложили новый вид поддержки для вдов бойцов СВО
Зеленский неожиданно пожаловался на проблемы при закупке оружия для ВСУ
Юрист объяснил, можно ли оформить рассрочку при самозапрете на кредиты
На Западе констатировали самое тяжелое положение для Украины за время СВО
Косметолог напомнила о тревожной особенности мицеллярной воды
В России проработают введение норматива продаж топлива
Пехота ВСУ не выдержала удара артиллерии: успехи ВС РФ к утру 14 января
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.