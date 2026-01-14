Украинские дроны совершили налет на промзону в Невинномысске

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Невинномысск в Ставропольском крае, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров. По его словам, под удар попала промышленная зона. В городе сработала система противовоздушной обороны.

Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске. Действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы, — говорится в сообщении.

Владимиров призвал жителей Невинномысска сохранять бдительность. Он посоветовал не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Глава региона также напомнили, что следует пользоваться только официальными источниками информации.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что средства ПВО отражают атаку БПЛА над западной частью города. Повреждены несколько многоквартирных домов.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что в результате воздушной атаки БПЛА ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района. По его данным, среди пострадавших есть четырехлетний ребенок.