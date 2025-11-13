Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 03:28

Жителей Ставрополья предупредили о беспилотной опасности

Владимиров: в Ставропольском крае ввели режим беспилотной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ставропольском крае введен режим беспилотной опасности, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. Он попросил земляков быть бдительнее и следить за сообщениями об угрозе.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность, — сказано в публикации.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила: силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

До этого губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьском Рыльского района был ранен ребенок. Мальчик 12 лет получил мелкие осколочные ранения и контузию. По словам губернатора, он находится под присмотром медиков. Глава региона осудил «подлые атаки» ВСУ и заявил, что им не может быть никакого оправдания, особенно когда от этого страдают дети.

Ставропольский край
Владимир Владимиров
БПЛА
сирены
