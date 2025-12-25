Задержан еще один участник нападения на военных в Дагестане

Правоохранительные органы Ставропольского края задержали мужчину, подозреваемого в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. Задержанным оказался Алиби Яипкаев, который, по версии следствия, вступил в банду террористов Шамиля Басаева и Хаттаба и принимал участие в вооруженном мятеже в Ботлихском районе Дагестана.

Яипкаеву предъявлены обвинения в бандитизме, организации вооруженного мятежа и посягательстве на жизнь военнослужащих по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 279 и ст. 317 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Петренко отметила, что в целях реализации принципа неотвратимости наказания продолжается работа по установлению и розыску других участников бандформирований, которые причастны к аналогичным преступлениям. СК намерен привлечь их к уголовной ответственности.

