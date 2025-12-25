Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:19

Задержан еще один участник нападения на военных в Дагестане

На Ставрополье задержан еще один участник нападения на военных в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правоохранительные органы Ставропольского края задержали мужчину, подозреваемого в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. Задержанным оказался Алиби Яипкаев, который, по версии следствия, вступил в банду террористов Шамиля Басаева и Хаттаба и принимал участие в вооруженном мятеже в Ботлихском районе Дагестана.

Яипкаеву предъявлены обвинения в бандитизме, организации вооруженного мятежа и посягательстве на жизнь военнослужащих по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 279 и ст. 317 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Петренко отметила, что в целях реализации принципа неотвратимости наказания продолжается работа по установлению и розыску других участников бандформирований, которые причастны к аналогичным преступлениям. СК намерен привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. В ведомстве отметили, что мужчина собирал и передавал Украине данные о дислокации российских войск.

