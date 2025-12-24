Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:01

ФСБ поймала шпиона СБУ из Мелитополя

ФСБ задержала шпиона СБУ в Ростовской области за сбор данных о ВС России

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя по подозрению в шпионаже в пользу СБУ, сообщили в региональном управлении ведомства. По данным спецслужбы, которые приводит ТАСС, мужчина собирал и передавал на Украину информацию о дислокации российских войск.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, жителя Мелитополя Запорожской области, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По версии следствия, гражданин Украины притворялся блогером, а на деле взаимодействовал с офицером СБУ и собирал информацию о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания российских солдат. Все данные он передавал куратору через Telegram.

На время следствия фигуранта отправили в СИЗО. Уголовное дело возбудили по статье 276 УК (шпионаж). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Ранее белгородские сотрудники ФСБ задержали 20-летнего сибиряка за попытку вступить в террористическую организацию. По данным ведомства, его поймали в приграничном городе Шебекино, откуда он должен был отправиться на Украину.

Россия
Ростовская область
ФСБ
задержания
шпионы
