25 декабря 2025 в 13:54

В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей

Милонов не поддержал идею об исключении детей из школ за нападение на учителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Учеников не следует исключать из школ за нападения на педагогов, поскольку это является слишком жесткой мерой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, сначала необходимо разобраться в причинах такого поведения ребенка и провести воспитательную работу с семьей.

Ученик, который поднял руку на учителя, совершил абсолютно мерзкий, аморальный поступок. Но исключать его без предупреждения — это уже слишком жесткий метод. Возможно, он просто копирует манеру поведения родителей, которые вместо занятий и походов по театрам и музеям предпочитают употреблять литрами продукцию алкогольных магазинов, а не воспитывать ребенка. Тут надо разобраться, почему ученик проявляет такую жестокость. Я для начала приглашал бы его вместе с родителями на совместное заседание совета школы и публично делал им выговор, чтобы они стояли пунцовыми от стыда. Адекватные люди никогда в жизни больше не повторили бы эту ошибку, — пояснил Милонов.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что нападение на преподавателя — это веская причина для исключения учащегося из образовательного учреждения. По его словам, решение о возможности продолжать обучение в стенах школы должен принимать педсовет.

