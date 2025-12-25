В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей

Учеников не следует исключать из школ за нападения на педагогов, поскольку это является слишком жесткой мерой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, сначала необходимо разобраться в причинах такого поведения ребенка и провести воспитательную работу с семьей.
Ученик, который поднял руку на учителя, совершил абсолютно мерзкий, аморальный поступок. Но исключать его без предупреждения — это уже слишком жесткий метод. Возможно, он просто копирует манеру поведения родителей, которые вместо занятий и походов по театрам и музеям предпочитают употреблять литрами продукцию алкогольных магазинов, а не воспитывать ребенка. Тут надо разобраться, почему ученик проявляет такую жестокость. Я для начала приглашал бы его вместе с родителями на совместное заседание совета школы и публично делал им выговор, чтобы они стояли пунцовыми от стыда. Адекватные люди никогда в жизни больше не повторили бы эту ошибку, — пояснил Милонов.
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что нападение на преподавателя — это веская причина для исключения учащегося из образовательного учреждения. По его словам, решение о возможности продолжать обучение в стенах школы должен принимать педсовет.