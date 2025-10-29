Украинские дроны попытались атаковать Ставропольский край Владимиров: вражеские БПЛА были нейтрализованы над промзоной Буденновска

ВСУ предприняли попытку атаковать промышленную зону Буденновска с применением беспилотников, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. Он отметил, что воздушная угроза была своевременно ликвидирована силами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Сегодня противник попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Буденновска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников в настоящее время работают оперативные службы, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. Погибла мирная жительница, а 14-летняя девочка получила ранения.

До этого украинский беспилотник намеренно атаковал автомобиль мирных жителей в селе Новые Юрковичи Брянской области. В результате удара погибла женщина, которая находилась за рулем авто.