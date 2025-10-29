Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 00:26

Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на жилой дом

Богомаз: в результате атаки дрона в Брянской области погибла женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки украинского беспилотника в Выгоничском районе Брянской области произошло возгорание жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Он добавил, что при данном инциденте погибла мирная жительница, а 14-летняя девочка получила ранения.

В результате террористической атаки ВСУ с помощью БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. К большому горю, погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения, — говорится в сообщении.

Несовершеннолетняя была незамедлительно доставлена в больницу для оказания медпомощи. Семье погибшей будет предоставлена необходимая материальная поддержка со стороны властей, добавил Богомаз.

Ранее украинский беспилотник намеренно атаковал автомобиль мирных жителей в селе Новые Юрковичи Брянской области. В результате удара погибла женщина, которая находилась за рулем авто.

Между тем официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что с апреля 2014 года в результате действий Украины в Донецкой и Луганской Народных Республиках пострадали более 18 тыс. мирных жителей. При этом более 5 тыс. из них были убиты, добавила она.

Александр Богомаз
Брянская область
погибшие
БПЛА
