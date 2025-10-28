СК: с 2014 года в ЛНР и ДНР пострадали более 18 тысяч мирных жителей

С апреля 2014 года в результате действий Украины в Донецкой и Луганской народных республиках пострадали более 18 тыс. мирных жителей, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. При этом более 5 тыс. из них были убиты, добавила она.

В результате украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тыс. мирных жителей, из которых более 5 тыс. были убиты, остальным причинены серьезные травмы и увечья, — сказала Петренко.

По данным СК, жителей республик лишили базовых прав — на жизнь, защиту материнства, детства, семьи, чести, образования, медицинской помощи. Петренко отметила, что более 2 млн человек вынужденно стали беженцами, рождаемость в республиках понизилась, а смертность выросла.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие с помощью чешского БПЛА с 100-килограммовой авиабомбой пытались атаковать ключевую железнодорожную станцию, расположенную в Иловайске на востоке Донецкой Народной Республики. По данным ФСБ, после этой неудачной попытки ВСУ атаковали объект еще четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.