Освобождение Купянска снизит угрозы обстрелов севера Луганской Народной Республики со стороны ВСУ, объяснил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства. Он подчеркнул, что благодаря действиям бойцов группировки «Запад» можно расширить полосу безопасности в Харьковской области.

Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить полосу безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противником северных районов ЛНР, — сказал министр.

Вместе с тем Белоусов отметил, что обрушение обороны ВСУ неизбежно и западные партнеры Киева это понимают. По его словам, такой вариант развития событий был очевиден с самого начала проведения СВО.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров 16 декабря сообщил, что Купянск в Харьковской области находится под контролем России. По его словам, военные продолжают выполнять там боевые задачи.