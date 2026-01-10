В России проверят соблюдение прав пассажиров при задержках авиарейсов

Соблюдение прав пассажиров при авиазадержках в Москве из-за снегопада стоит на контроле Генпрокуратуры РФ, сообщили в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском можно обратиться в мобильную приемную.

По поручению Генпрокуратуры России транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия в связи с задержкой рейсов в аэропортах московского авиаузла, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживаются несколько московских рейсов как на прилет, так и на вылет. Причиной стали временные ограничения в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж в Шереметьево. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что выдача замедлилась из-за циклона «Фрэнсис», который повлиял на работу техники. Люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах также задерживались около 200 рейсов.