16 декабря 2025 в 10:14

Российский военный сообщил о контроле над Купянском

Военный группировки «Запад» Шаров: Купянск находится под контролем России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Город Купянск в Харьковской области находится под контролем России, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров. По его словам, военные продолжают выполнять там боевые задачи. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии, — сказал Шаров.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ направили на штурм Купянска до четырех тысяч бывших заключенных и наемников. По данным источника, эти подразделения, используя тяжелую технику, пытались прорвать российскую оборону на западных окраинах города. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

Одна из подготовленных ВСУ ударных групп на северо-востоке Харьковской области была выявлена и уничтожена еще до начала активных действий. Западную технику пытались скрытно разместить в тоннеле в Купянске-Узловом. Как пишут военкоры, это были бронемашины производства стран — участниц НАТО. После выявления местонахождения техника была атакована с применением беспилотников на оптоволокне и полностью уничтожена. Минобороны России ситуацию не комментировало.

СВО
Украина
Россия
Купянск
