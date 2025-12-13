ВСУ бросили на штурм Купянска тысячи бывших заключенных и наемников Mash: ВСУ бросили на штурм Купянска до 4 тыс. бывших заключенных и наемников

Командование ВСУ бросило на штурм Купянска до 4 тыс. бывших заключенных и наемников, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, подразделения при поддержке тяжелой техники пытаются прорвать российскую оборону на западных окраинах города. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

В сообщении говорится, что в атаке участвуют третья механизированная бригада и силы 19-го центра Сил специальных операций. Их потери оцениваются как большие. Как отметил источник, бывших осужденных набирают для задач, с которых часто не возвращаются. Аналогичную схему ВСУ уже применяли под Красноармейском (украинское название — Покровск), напомнил канал.

Ранее сообщалось, что одна из подготовленных ВСУ ударных групп на северо-востоке Харьковской области была выявлена и уничтожена еще до начала активных действий. Западную технику пытались скрытно разместить в тоннеле в Купянске-Узловом. Как пишут военкоры, это были бронемашины производства стран — участниц НАТО. После выявления местонахождения техника была атакована с применением беспилотников на оптоволокне и полностью уничтожена. Минобороны России ситуацию не комментировало.