Россияне в Иране получили указания от посольства из-за протестов Посольство РФ в Иране призвало россиян избегать протестов и быть осторожными

Посольство РФ в Иране призвало россиян, находящихся в республике, соблюдать меры безопасности и осторожности в связи с протестами в стране, сообщили в Telegram-канале дипведомства. Отмечается, что российские загранучреждения продолжат работать в обычном режиме.

Посольство призывает российских граждан в Иране соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности. Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъемки до нормализации обстановки, — сказано в публикации.

Ранее спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран готов нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. По его словам, Тегеран пойдет на такой шаг, если Вашингтон проявит агрессию. Таким образом Галибаф ответил на недавние угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.

Кроме того, протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран. В материале сказано, что они также предприняли попытку нападения на мечеть.