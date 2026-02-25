Протест против центра для беженцев в европейской стране разогнала полиция

Протест против центра для беженцев в европейской стране разогнала полиция RTV: в Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки

Протест против размещения центра для беженцев в городе Блескенсграаф на юге Нидерландов вылился в беспорядки, сообщает RTV Rijnmond. Полиция разогнала участников акции.

Согласно полицейским источникам, протест стартовал с движения колонны автомобилей из Ньив-Леккерланда, включавшей минимум 150 транспортных средств с плакатами «Нет центру для беженцев!». Потом протестующие пытались прорваться в здание мэрии, стали запускать тяжелые фейерверки и забрасывать полицию камнями.

Ранее сообщалось, что в Германии фиксируется рекордное число попыток въезда мигрантов по поддельным визам, полученным обманным путем. По информации источника, все чаще используются документы, которые выдавались на основании ложных сведений. На первый взгляд они кажутся законными, но фактически оформлены нечестно.

До этого Европарламент совместно с Советом ЕС объявили о достижении соглашения, касающегося формирования списка «безопасных стран». Этот шаг позволит ужесточить условия предоставления убежища для граждан определенных государств, среди которых оказались Украина и Молдавия.