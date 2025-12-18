Евросоюз ужесточит условия предоставления убежища для украинцев Европарламент и ЕС достигли соглашения о списке стран для предоставления убежища

Европарламент совместно с Советом ЕС объявили о достижении соглашения, касающегося формирования списка «безопасных стран», пишет РИА Новости. Этот шаг позволит ужесточить условия предоставления убежища для граждан определенных государств, среди которых оказались Украина и Молдавия.

Согласно новому документу, страны-кандидаты будут считаться безопасными для своих граждан, если не возникнут обстоятельства, указывающие на необходимость защиты. К таким обстоятельствам относятся случаи насилия в условиях вооруженного конфликта. Также в качестве оснований для пересмотра статуса могут выступать высокий уровень одобрения ходатайств о предоставлении убежища — более 20% — или введение экономических санкций, связанных с нарушением основных прав и свобод.

В таких ситуациях Еврокомиссия обязана будет информировать Европейский парламент. В список безопасных стран также вошли Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Марокко и Тунис.

Заявления о предоставлении убежища от граждан стран, признанных безопасными на уровне ЕС, будут рассматриваться в ускоренном порядке. При этом заявители обязаны будут самостоятельно доказывать, что их конкретные обстоятельства не подпадают под презумпцию безопасности.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры Евросоюза не покинут начинающийся в Брюсселе саммит, не решив вопроса о финансировании Украины. По ее словам, Киеву потребуется на ближайшие два года €137 млрд (12,8 трлн рублей).