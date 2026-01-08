Атака США на Венесуэлу
Быстрый салат «Минутка» из 4 ингредиентов за 10 минут: очень простой рецепт

Быстрый салат: рецепт для ленивых Быстрый салат: рецепт для ленивых Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда надо быстро приготовить что-то совсем простое, но вкусное. Этот салат как раз из таких: четыре доступных ингредиента, минимум времени и яркий вкус. Такой салат выглядит аккуратно и собирается буквально на глазах.

Возьмите 200 г куриного филе и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте 150 г свежего огурца, нарезанного тонкой соломкой и 100 г консервированной кукурузы (обязательно слейте предварительно жидкость). Сварите 2 яйца и нарежьте крупными кусочками. Добавьте в ту же посуду. Перемешайте, посолите по вкусу и заправьте 2 ст. л. нежирного майонеза или густого йогурта. Переложите салат в широкое блюдо или порционные миски — получается легкая праздничная закуска, которая не перегружает стол и нравится гостям за счет свежести и мягкой текстуры.

  • Совет: если хотите сделать вкус ярче, добавьте небольшую щепотку белого перца — он подчеркивает свежий огурец.

Салат «Мужской каприз» на праздничный стол — просто, сытно и безумно вкусно.

