08 января 2026 в 10:10

Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для идеального супа-пюре из кабачков понадобятся следующие ингредиенты: 1 средний кабачок (около 300 г), половинка средней моркови (примерно 50 г), половинка небольшой луковицы (около 40 г), 350 мл воды, 2 дольки чеснока, соль и перец на свой вкус, а также зелень для украшения.

Овощи очистите и нашинкуйте кубиками. Воду доведите до кипения в кастрюле, следом отправьте овощи и чеснок, варите на среднем огне около 15–20 минут до размягчения ингредиентов. После снимите с огня, пюрируйте погружным блендером до кремообразной консистенции. Всыпьте соль, перец и зелень на свой вкус.

Этот легкий суп для похудения отлично утоляет голод и не содержит лишних калорий. Готовьте его регулярно, чтобы поддерживать стройность и ощущать легкость в теле.

Ранее мы поделились рецептом нежных рулетов с тофу-паштетом.

