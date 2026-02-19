Зимняя Олимпиада — 2026
В Совбезе РФ заявили о нацистской сущности Украины

Гребенкин: Украина совершила более шести тысяч нацистских преступлений за год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украина за время проведения СВО проказала свою нацистскую сущность, заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин. Он отметил, что украинские формирования готовы на любые преступлениями из-за поражений на фронте.

ВСУ совершили более шести тыс. преступлений за год, свыше половины из которых носят террористический характер, добавил Гребенкин. Проигрывая на поле боя, Вооруженные силы Украины регулярно атакуют мирные города и села России, подчеркнул он.

В результате атак погибли не менее 1,6 тысячи россиян, более 500 человек получили ранения. Диверсии совершаются на объектах критической инфраструктуры и в местах массового скопления людей, отметил Гребенкин.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал ложными западные обвинения РФ в якобы совершении военных преступлений в Донбассе и Новороссии. Он подчеркнул, что в них виновны киевские власти и ВСУ. По словам политика, действия России на этих территориях носят исключительно оборонительный характер. Москва защищает свою страну и своих людей. Они сами обратились за помощью из-за насилия, притеснения и убийств, которым подверглись.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев и ВСУ совершили варварское преступление, когда атаковали автомобиль скорой помощи в день переговоров в Абу-Даби. По ее словам, таким образом украинская сторона пошла на очередной виток эскалации и показала свое безответственное отношение к усилиям по урегулированию конфликта.

