19 февраля 2026 в 05:19

Посол прокомментировал выпад Макрона о создании аналога «Орешника»

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия уйдет далеко вперед, пока Запад будет пытаться создать аналог российского баллистического комплекса «Орешник», заявил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков. Так он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Потом реально испугались, увидев эффективность этих видов вооружения, потом заговорили, что им надо догонять Россию и делать что-то подобное. Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдет далеко вперед, — сказал дипломат.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обратил внимание, что удар «Орешником» по одному из военных объектов на Западной Украине вызвал ошеломляющую реакцию Запада. По его словам, речь идет как о военнослужащих, так и о политиках. Зарубежные специалисты также признали, что им нечего противопоставить данному оружию.

До этого военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Украина не могла заранее получить информацию о применении «Орешника» по военной инфраструктуре во Львовской области. По его словам, противник не владеет технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия.

