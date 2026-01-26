Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 04:30

Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»

Леонков: Украина не могла выявить и засечь запуск «Орешника» в январе

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» на тягаче-прицепе Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» на тягаче-прицепе Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина не могла загодя получить информацию о применении гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военной инфраструктуре во Львовской области, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, страна не владеет технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия.

Орешник оказался внезапным. Я еще вам скажу, что, когда наносился удар «Орешника» по Львовской области, там с неофициальным визитом находился министр обороны Великобритании Джон Хили. То есть, если бы они знали, его там куда-то спрятали, вывезли бы заранее и так далее. Ничего этого не было, — констатировал он.

Ранее западные аналитики сообщили, что большая часть Европы расположена в зоне досягаемости ракетного комплекса «Орешник» с дальностью 5,5 тыс. километров. В частности, он может достичь Великобритании в течение 10 минут, если будет отправлен с западной части России.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорная позиция России будет пересмотрена. Москва изменит требования к урегулированию конфликта, так как Киев, по его словам, окончательно перешел к политике государственного терроризма.

