Удар «Орешником» по Украине ошеломил Запад

Удар с применением ракетного комплекса «Орешник» по одному из военных объектов на западе Украины вызвал ошеломляющую реакцию на Западе, обратил внимание директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет как о военнослужащих, так и о политиках. Зарубежные специалисты также признали, что им нечего противопоставить данному оружию.

Что касается боевого применения комплекса «Орешник», который <...> поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая, — отметил Нарышкин.

Он добавил, что Запад также впечатлили заявление президента России Владимира Путина об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона». По словам Нарышкина, большинство политиков, военных и экспертов на Западе не ожидали, что Россия сможет создать такие совершенные системы оружия в относительно короткие сроки.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Украина не могла заранее получить информацию о применении «Орешника» по военной инфраструктуре во Львовской области. По его словам, противник не владеет технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия.