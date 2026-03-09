В США раскрыли, каким оружием мог быть нанесен удар по школе в Иране

Удар по школе на юге Ирана, предположительно, нанесли удар крылатой ракетой Tomahawk, сообщает CNN. Журналисты пришли к такому выводу после анализа видеозаписей авиаударов от 28 февраля, распространенных агентством Mehr.

Специалист из Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Сэм Лэйр, изучивший кадры, пришел к выводу, что запечатленный боеприпас является именно Tomahawk. По его словам, ракета полностью соответствует внешним признакам TLAM — модификации для поражения наземных объектов, а именно крестообразной форме с крыльями по центру и характерным хвостовым оперением.

Кроме того, эксперт указал на то, что съемка велась примерно в 250 метрах от предполагаемой точки взрыва, что свидетельствует о крупном калибре боеприпаса. Это обстоятельство позволило ему исключить версию о применении других типов вооружений США, например планирующих авиабомб GBU-69B, обладающих схожими внешними чертами.

CNN подчеркивает, что по имеющимся кадрам невозможно точно определить, какое именно здание подверглось атаке. Тем не менее геолокация видео указывает на то, что удар мог прийтись по зданию медицинской клиники на территории базы Корпуса стражей Исламской революции либо по объекту в непосредственной близости от нее. Комментируя возможную связь с ударом по школе, Лэйр отметил, что данное видео не фиксирует прямого попадания в учебное заведение, однако не исключено, что школа пострадала в ходе той же атаки.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее говорил, что атака на начальную школу для девочек в городе Минаб стала настоящей бойней и военным преступлением. Он пояснил, что теперь Тегеран имеет законное право на самооборону.