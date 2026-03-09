Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 10:18

В США раскрыли, каким оружием мог быть нанесен удар по школе в Иране

CNN: США могли нанести удар по школе в Иране ракетой Tomahawk

Запуск крылатой ракеты Tomahawk Запуск крылатой ракеты Tomahawk Фото: Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар по школе на юге Ирана, предположительно, нанесли удар крылатой ракетой Tomahawk, сообщает CNN. Журналисты пришли к такому выводу после анализа видеозаписей авиаударов от 28 февраля, распространенных агентством Mehr.

Специалист из Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Сэм Лэйр, изучивший кадры, пришел к выводу, что запечатленный боеприпас является именно Tomahawk. По его словам, ракета полностью соответствует внешним признакам TLAM — модификации для поражения наземных объектов, а именно крестообразной форме с крыльями по центру и характерным хвостовым оперением.

Кроме того, эксперт указал на то, что съемка велась примерно в 250 метрах от предполагаемой точки взрыва, что свидетельствует о крупном калибре боеприпаса. Это обстоятельство позволило ему исключить версию о применении других типов вооружений США, например планирующих авиабомб GBU-69B, обладающих схожими внешними чертами.

CNN подчеркивает, что по имеющимся кадрам невозможно точно определить, какое именно здание подверглось атаке. Тем не менее геолокация видео указывает на то, что удар мог прийтись по зданию медицинской клиники на территории базы Корпуса стражей Исламской революции либо по объекту в непосредственной близости от нее. Комментируя возможную связь с ударом по школе, Лэйр отметил, что данное видео не фиксирует прямого попадания в учебное заведение, однако не исключено, что школа пострадала в ходе той же атаки.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее говорил, что атака на начальную школу для девочек в городе Минаб стала настоящей бойней и военным преступлением. Он пояснил, что теперь Тегеран имеет законное право на самооборону.

США
Иран
школы
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефть обновила ценовой максимум с 2022 года
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.