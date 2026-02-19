Зимняя Олимпиада — 2026
Додик заявил о создании многополярного мира через СВО

Додик: Россия вступила в СВО ради создания многополярного мира

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press
Россия вступила в СВО ради создания равноправного многополярного мира, заявил РИА Новости лидер правящей в Республике Сербской партии Милорад Додик. По его словам, Москва показывает свои возможности и вынуждена была начать спецоперацию, чтобы предотвратить подобные процессы на своей территории.

РФ должна была и показывает свои возможности. Она вынуждена была войти в СВО и, если бы та не началась, сейчас бы многие процессы, сходные с происходящим, были на территории РФ, — сказал Додик.

По словам политика, Западу не удалось сделать с Россией то, что он сделал на Балканах. Додик подчеркнул, что президент России Владимир Путин опережает время и является цивилизационной новостью для мира.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Москва сохраняет твердую позицию по поводу украинского конфликта и не меняет цели СВО. Министр напомнил о ранее озвученных Путиным задачах, отметив, что их реализация не зависит от внешнего давления или текущей политической обстановки.

До этого сенатор Сергей Перминов заявил, что президент США Дональд Трамп своими действиями перевернул «шахматную доску» мировой политики и создает новые правила, максимально выгодные для его страны. По его словам, глава Белого дома уже добился того, что доктрина Монро теперь именуется в американской печати доктриной «Донро».

