18 января 2026 в 20:45

Додик рассказал, какой урок Трамп преподал Европе

Додик: Трамп заставил Европу вспомнить о международном праве

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили Европу вспомнить о забытых ими принципах международного права, заявил лидер правящей в Республике Сербской партии Милорад Додик в соцсети X. Он обвинил европейские элиты в цинизме и двойных стандартах.

Смешно и цинично, что именно европейские элиты сегодня читают лекции о «международном праве», суверенитете, когда знаем, что они делали в бывшей Югославии, — написал политик.

По словам Додика, европейцам «было легко играть по своим собственным правилам, пока власть была на их стороне» и они находились под защитой США. Теперь, когда сила больше не на стороне Европы, она вынуждена апеллировать к нормам, которые сама многократно нарушала, указал он.

Ранее сенатор Сергей Перминов заявил, что Трамп своими действиями перевернул «шахматную доску» мировой политики и создает новые правила, максимально выгодные для его страны. По его словам, глава Белого дома уже добился того, что доктрина Монро теперь именуется в американской печати доктриной «Донро».

