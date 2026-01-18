В Совфеде заявили, что Трамп перевернул шахматную доску мировой политики Сенатор Перминов заявил, что Трамп пишет новые правила для мира

Президент США Дональд Трамп своими действиями перевернул «шахматную доску» мировой политики и создает новые правила, максимально выгодные для его страны, заявил сенатор Сергей Перминов в интервью РИА Новости. По его словам, глава Белого дома уже добился того, что доктрина Монро теперь именуется в американской печати доктриной «Донро».

Своими энергичными действиями перевернул «шахматную доску» мировой политики и пишет новые правила на глазах у «зачарованного» западного истеблишмента, — сказал он.

Перминов отметил, что эти правила, по мнению самого Трампа, призваны решать ключевые задачи США в XXI веке. Среди них политик выделил две приоритетные: обеспечение стратегическими ресурсами, такими как пресная вода и арктические богатства, а также обеспечение стратегической глубины страны, «столь необходимой для победы в глобальной гонке за суверенитет».

Ранее депутат Госдумы Роза Чемерис заявила, что Трамп войдет в историю как самый эксцентричный американский лидер, а его яркие высказывания призваны отвлечь внимание американцев перед предстоящими выборами. По ее мнению, республиканец предпочитает играть на грани фола и в жизни, и во время публичных выступлений.