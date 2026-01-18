Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 19:57

В Совфеде заявили, что Трамп перевернул шахматную доску мировой политики

Сенатор Перминов заявил, что Трамп пишет новые правила для мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп своими действиями перевернул «шахматную доску» мировой политики и создает новые правила, максимально выгодные для его страны, заявил сенатор Сергей Перминов в интервью РИА Новости. По его словам, глава Белого дома уже добился того, что доктрина Монро теперь именуется в американской печати доктриной «Донро».

Своими энергичными действиями перевернул «шахматную доску» мировой политики и пишет новые правила на глазах у «зачарованного» западного истеблишмента, — сказал он.

Перминов отметил, что эти правила, по мнению самого Трампа, призваны решать ключевые задачи США в XXI веке. Среди них политик выделил две приоритетные: обеспечение стратегическими ресурсами, такими как пресная вода и арктические богатства, а также обеспечение стратегической глубины страны, «столь необходимой для победы в глобальной гонке за суверенитет».

Ранее депутат Госдумы Роза Чемерис заявила, что Трамп войдет в историю как самый эксцентричный американский лидер, а его яркие высказывания призваны отвлечь внимание американцев перед предстоящими выборами. По ее мнению, республиканец предпочитает играть на грани фола и в жизни, и во время публичных выступлений.

Совфед
Россия
Дональд Трамп
США
мир
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек
«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии о Павеле после слов о самолетах для ВСУ
Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги
Сырский анонсировал наступление ВСУ
Верховный суд отменил оправдательный приговор воровке шампанского
В Москве неизвестные разгромили мемориал застреленной журналистки
Додик рассказал, какой урок Трамп преподал Европе
Подъезд в Челябинске превратился в парную
Крымчанин решил развлечь детей и нарвался на штраф
Постные вареники за 30 минут: рецепт из монастырской кухни с редкой мукой
В Краснодаре ужесточили приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков
В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Славянска
Сирия и курды договорились о перемирии
Боец ММА Чимаев выложил фото с Адамом Кадыровым
Люди устали от ИИ и переключились на традиционные хобби
Слухи о проблемах со здоровьем, отсутствие детей, театр: как живет Камынина
«Предсказания» Медведева, Киев пылает, Долиной грозит срок? Что дальше?
В Совфеде заявили, что Трамп перевернул шахматную доску мировой политики
Ученые нашли способ заранее понять, сработает ли лечение рака груди
Сотни человек ищут выживших при крушении ATR 42-500
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.