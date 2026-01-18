Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 16:49

«Хозяева мира»: в Госдуме объяснили страсть Трампа к хлестким заявлениям

Депутат Чемерис: яркие заявления Трампа отвлекают американцев от бытовых проблем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп войдет в историю как самый эксцентричный американский лидер, а его яркие высказывания призваны отвлечь внимание американцев перед предстоящими выборами, сообщила в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Роза Чемерис. По ее мнению, республиканец предпочитает играть на грани фола и в жизни, и во время публичных выступлений.

Поэтому Трампу сейчас нужны яркие и громкие акции и заявления, которые, во-первых, отвлекают рядовых американцев от бытовых проблем и, во-вторых, заставляют их чувствовать себя «хозяевами мира». Трамп всегда отлично чувствовал конъюнктуру, что вновь наглядно и демонстрирует всему миру, — пояснила собеседница.

Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом угрозы президента США о введении пошлин для европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. По его словам, союзники не должны поступать так друг с другом.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что создание США «Совета мира» по сектору Газа противоречит принципам доктрины Монро. Он отметил, что основание этой организации подтверждает желание Трампа иметь сферы влияния за пределами Западного полушария.

