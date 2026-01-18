«Желание гегемонии»: депутат о создании Трампом Совета мира по Газе

Создание США «Совета мира» по сектору Газа противоречит принципам доктрины Монро, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он отметил, что основание этой организации подтверждает желание американского лидера Дональда Трампа иметь сферы влияния за пределами Западного полушария.

Такие форматы, которые Трамп предлагает по вопросу Палестины, во-первых, весьма спорны. Ни о какой серьезной коллегиальной роли по выработке судьбы Газы здесь речь не идет. Скорее мы имеем дело с попыткой закамуфлировать желание господина Трампа командовать везде, в любых регионах мира, где это возможно или даже где не получается, но очень хочется. Важно отметить, что подобные предложения и идеи явным образом дезавуируют заявления о том, что для США важнейшим приоритетом является новое издание доктрины Монро ― желание сосредоточиться на делах Западного полушария, ― высказался Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на активные шаги в отношении Мексики, Венесуэлы и Гренландии, США не ограничивают свою деятельность Западным полушарием. Он добавил, что Трамп пытается оказывать влияние на геополитические процессы по всему миру.

Мы видим, что влияние США по-прежнему весомо в Азии, в том числе на Тайване. Их военное присутствие существенно в Японии и Южной Корее. Кроме того, вмешательство в сирийские дела и желание руководить процессами в Газе также свидетельствуют о том, что господин Трамп отнюдь не осуществляет полной смены той политики, которую проводили его, казалось бы, антиподы ― прежняя администрации во главе с [Джо] Байденом (экс-президент США. ― NEWS.ru). Он просто модифицирует эту политику определенным образом. Однако желание гегемонии, а не только реализация доктрины Монро, явно присутствует у нынешней команды в Вашингтоне, ― резюмировал Новиков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа требует с каждой страны минимум $1 млрд за постоянное место в Совете мира по сектору Газа. Американский лидер планирует самолично решать, кого брать в организацию.