11 февраля 2026 в 08:20

Лавров заявил о неизменности целей СВО

Лавров: цели СВО не будут меняться ради конъюнктурных компромиссов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Москва сохраняет твердую позицию по поводу украинского конфликта и не меняет цели СВО, заявил в интервью проекту «Эмпатия Манучи» глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о ранее озвученных президентом России Владимиром Путиным задачах, отметив, что их реализация не зависит от внешнего давления или текущей политической обстановки.

Эти цели остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам, — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Особое внимание Лавров уделил вопросу возможных переговоров и уступок. Он подчеркнул, что фундаментальные задачи спецоперации не могут стать предметом торга.

Ранее дипломат отмечал, что Европа и Киев «изнасиловали» американскую инициативу по восстановлению мира на Украине. По его словам, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах. Россия официально получила лишь один документ.

