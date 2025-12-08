ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:10

Готовим закуску на новогодний стол: рулет из лаваша с нежным тофу-паштетом

Готовим закуску на новогодний стол: рулет из лаваша с нежным тофу-паштетом Готовим закуску на новогодний стол: рулет из лаваша с нежным тофу-паштетом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если хочется порадовать гостей легким и вкусным блюдом, попробуйте рулет из лаваша с тофу-паштетом. Эта закуска на новогодний стол готовится быстро и из минимума ингредиентов.

Для начинки понадобятся тофу (200 г), обжаренный лук (1 шт.), морковь (1 средняя), чеснок (1 зубчик), немного оливкового масла (1 ст. л.) и зелень по вкусу. Все ингредиенты измельчите в блендере до пастообразного состояния и приправьте солью и перцем. Лаваш (1 большой лист) равномерно намажьте паштетом, сверните рулетом и охладите 20 минут.

Такой рулет отлично подойдет для дополнения к новогоднему меню, которое подойдет всем без исключения: он не только сытный, но и веганский. Закуска на новогодний стол готова, остается только нарезать ее порционными кусочками и наслаждаться вкусом вместе с близкими.

Ранее мы поделились рецептом веганских беляшей с тофу.

Читайте также
Рябчиков жуй, буржуй! Оливье по старинному рецепту — как в XIX веке
Семья и жизнь
Рябчиков жуй, буржуй! Оливье по старинному рецепту — как в XIX веке
Салат «Капуста по-корейски» за час: обалденная маринованная закуска — едим в будни, но этот вкус покоряет гостей и в праздничное застолье
Общество
Салат «Капуста по-корейски» за час: обалденная маринованная закуска — едим в будни, но этот вкус покоряет гостей и в праздничное застолье
Закуска в лаваше с тофу: простой и вкусный рецепт для будней и праздников
Семья и жизнь
Закуска в лаваше с тофу: простой и вкусный рецепт для будней и праздников
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Семья и жизнь
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут
Семья и жизнь
Не блины, а кружева! Пузырчатые и тонкие — готовятся всего 5 минут
рецепты
закуски
тофу
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь
«Уникальное явление»: Путин оценил значимость «Бессмертного полка» для мира
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.