Готовим закуску на новогодний стол: рулет из лаваша с нежным тофу-паштетом

Если хочется порадовать гостей легким и вкусным блюдом, попробуйте рулет из лаваша с тофу-паштетом. Эта закуска на новогодний стол готовится быстро и из минимума ингредиентов.

Для начинки понадобятся тофу (200 г), обжаренный лук (1 шт.), морковь (1 средняя), чеснок (1 зубчик), немного оливкового масла (1 ст. л.) и зелень по вкусу. Все ингредиенты измельчите в блендере до пастообразного состояния и приправьте солью и перцем. Лаваш (1 большой лист) равномерно намажьте паштетом, сверните рулетом и охладите 20 минут.

Такой рулет отлично подойдет для дополнения к новогоднему меню, которое подойдет всем без исключения: он не только сытный, но и веганский. Закуска на новогодний стол готова, остается только нарезать ее порционными кусочками и наслаждаться вкусом вместе с близкими.

Ранее мы поделились рецептом веганских беляшей с тофу.