30 декабря 2025 в 16:25

Андреасян ответил критикующим его за экранизацию классики

Андреасян заявил, что его экранизации русской классики — это норма

Сарик Андреасян Сарик Андреасян Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Сарик Андреасян заявил NEWS.ru, что критики, которые считают его экранизации русской классики следствием нехватки креатива и идей, необразованны. Он отметил, что киноверсии классических произведений — это фундаментальная вещь в кинопроизводстве, от этого нельзя отказываться.

Это, скорее всего, необразованность критиков и не более того. Это было всегда. И Шекспира экранизировали по тысяче раз, и «Сказку о царе Салтане» и до нас экранизировали, и после будут экранизировать. Это абсолютная норма. Это никак не связано с нехваткой идей, — сказал Андреасян.

Режиссер отметил, что в кино, рассказывая о каких-то вещах, которые отзываются в других людях, создатели попадают в нерв миллионам людей, воспитанных на классических произведениях, поэтому игнорировать это нельзя.

Странно отказываться от каких-то фундаментальных вещей и выбирать что-то попроще. Кому-то хочется придумать свою сказку, а кто-то считает своей миссией экранизировать Пушкина, — сказал Андреасян.

Фильм «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна выйдет в прокат 12 февраля, пока же зрители могут посмотреть на выставке подлинные предметы из будущего фильма: сказочные костюмы Царя и Царицы, Гвидона, Бабарихи, Черномора и Царевны Лебедь, а также знаковые предметы декораций фильма — Трон Гвидона и Домик белочки.

Ранее Андреасян на YouTube-канале «Подкаст Лазерсон» заявил, что за свою жизнь посмотрел около 8 тыс. фильмов. По его словам, в месяц ему удается посмотреть порядка 20 картин.

Виктория Колодонова
В. Колодонова
