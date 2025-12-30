Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:01

Генерал ответил, кто мог организовать атаку ВСУ на резиденцию Путина

Генерал Липовой: за атакой ВСУ на резиденцию Путина может стоять Британия

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Великобритания могла стоять за атакой Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, Киев самостоятельно никогда не решился бы на подобную провокацию.

Террористическая атака на резиденцию нашего президента — это очередной выстрел украинского режима себе в голову при непосредственной поддержке Великобритании, так как это явная провокация, которую Киев самостоятельно осуществить никогда не решился бы. А так как им управляют непосредственно хозяева-кураторы, естественно, все это было задумано и осуществлено при помощи английских спецслужб, которые на сегодняшний день полностью управляют киевским режимом, в том числе и Владимиром Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), — высказался Липовой.

По его мнению, эта атака является «мазохистской выходкой», направленной на срыв переговоров и последующее обвинение России. Он добавил, что инцидент уже получил правовую оценку как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона.

Не первый раз мы видим такие мазохистские выходки Киева, который идет на что угодно, в том числе на атаку резиденции Путина, лишь бы сорвать очередные переговоры и обвинить в этом Россию. Эта террористическая атака уже получила свою правовую оценку не только со стороны РФ, но и со стороны США в лице американского президента [Дональда Трампа]. И Москва заявила о том, что киевский режим получит очень жесткий ответ. А Трамп сказал: «Мы теперь понимаем, кто стоит за этим», и он точно так же сказал о том, что это атака не только на резиденцию главы РФ, но и на авторитет главы Белого дома, — резюмировал Липовой.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что беспилотники ВСУ, которые атаковали резиденцию Путина, могли быть запущены с территории Финляндии или стран Балтии. По его словам, к этой атаке, вероятно, причастны некоторые страны Евросоюза и Великобритания.

США
Украина
Россия
Владимир Путин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали эффективным шагом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.