Великобритания могла стоять за атакой Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, Киев самостоятельно никогда не решился бы на подобную провокацию.

Террористическая атака на резиденцию нашего президента — это очередной выстрел украинского режима себе в голову при непосредственной поддержке Великобритании, так как это явная провокация, которую Киев самостоятельно осуществить никогда не решился бы. А так как им управляют непосредственно хозяева-кураторы, естественно, все это было задумано и осуществлено при помощи английских спецслужб, которые на сегодняшний день полностью управляют киевским режимом, в том числе и Владимиром Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), — высказался Липовой.

По его мнению, эта атака является «мазохистской выходкой», направленной на срыв переговоров и последующее обвинение России. Он добавил, что инцидент уже получил правовую оценку как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона.

Не первый раз мы видим такие мазохистские выходки Киева, который идет на что угодно, в том числе на атаку резиденции Путина, лишь бы сорвать очередные переговоры и обвинить в этом Россию. Эта террористическая атака уже получила свою правовую оценку не только со стороны РФ, но и со стороны США в лице американского президента [Дональда Трампа]. И Москва заявила о том, что киевский режим получит очень жесткий ответ. А Трамп сказал: «Мы теперь понимаем, кто стоит за этим», и он точно так же сказал о том, что это атака не только на резиденцию главы РФ, но и на авторитет главы Белого дома, — резюмировал Липовой.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что беспилотники ВСУ, которые атаковали резиденцию Путина, могли быть запущены с территории Финляндии или стран Балтии. По его словам, к этой атаке, вероятно, причастны некоторые страны Евросоюза и Великобритания.