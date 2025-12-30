Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 16:20

Кредит на чужое имя и пропавший паспорт: разоблачение казанского сердцееда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Казани стартовал судебный процесс над уроженцем Пензы Денисом Фединым, обвиняемым в мошенничестве и краже. Разбирательство инициировала его экс-партнерша Регина Зуфарова, которой мужчина остался должен более 300 тыс. рублей. Девушка считает Федина аферистом и альфонсом. Она нашла других жертв мужчины. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого процесса.

Успешный мужчина с замашками альфонса

По словам Регины, Федин представлялся успешным мужчиной, а на деле выманивал сотни тысяч рублей. По ее словам, в одном из эпизодов он оформил кредит на девушку по имени Алая и присвоил деньги. При этом потерпевшим по делу проходил банк, а не девушка — несмотря на то, что долг уже был погашен. Из-за такой трактовки обвинения суд в итоге вернул дело в прокуратуру уже в третий раз, сообщает РЕН ТВ.

Особенно возмущает Алаю то, что ее исключили из списка жертв, хотя именно на ее имя был оформлен кредит, а паспорт в тот момент таинственно исчез. По мнению адвоката Петра Матвеева, это грубая процессуальная ошибка, которую надзорные органы, вероятно, вскоре исправят.

Федин в суде отрицает мошенничество. Он утверждает, что получал деньги от девушек добровольно. Примечательно, что мужчина не скрывал своих замашек альфонса: рассказывал о них даже под запись на одном из стендап-шоу, когда комик вел беседу с залом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задолжал дочке алименты

Помимо Алаи, Федин, по предположению Регины, обманул как минимум еще четырех женщин, выдавая себя за успешного бизнесмена или топ-менеджера. Мужчина даже называл конкретную компанию, в которой он якобы работал администратором.

Регина пришла туда после очередной попытки Федина оправдаться за невозвращенный долг и узнала, что мужчина там не работает. Сейчас девушка призывает всех пострадавших — в том числе мужчин, которым Федин тоже задолжал, — объединиться, чтобы собрать доказательства крупного мошенничества.

Кроме того, на декабрь 2025 года он задолжал 450 тыс. рублей алиментов.

Четверо против одного

На последний суд против Федина пришли четыре девушки — все они считают себя пострадавшими от действий альфонса. Одна из них рассказала «ЧП НТВ», что мужчина передавал ее украшения другим пассиям, а одно кольцо вовсе передарил, сделав предложение выйти замуж.

Известно, что две пострадавшие девушки познакомились с Денисом в Пензе — там же, где мужчина оставил свою семью.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Накопленные доказательства и показания многочисленных жертв, включая бывшую супругу и нескольких невест, позволяют предположить, что Федин мог не только обманывать женщин на деньги, но и использовать их средства для поддержания видимости благополучия, при этом оставляя им долги.

