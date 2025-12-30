Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 13:21

Американский профессор назвал причину для сближения России и США

Профессор Кузник: атака ВСУ на резиденцию Путина сблизит позиции Росиии и США

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Атака Вооруженных сил Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина еще больше сблизит позиции России и главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил американский профессор Питер Кузник. По его мнению, такие действия Киева лишь отдаляют стороны от мирного соглашения, передает РИА Новости.

Это подтолкнет Трампа еще ближе к российским условиям завершения войны. <…> Если раньше оставалось много пространства для маневра по красным линиям России, но сегодня его, я уверен, стало еще меньше, — отметил Кузник.

Ранее политолог Евгений Минченко допускал, что беспилотники ВСУ, которые атаковали резиденцию Путина, могли быть запущены из Финляндии или стран Балтии. По его словам, к этой атаке, вероятно, причастны некоторые страны Евросоюза и Великобритания.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, после того как ВСУ атаковали резиденцию Путина в Новгородской области, Москва станет более жесткой в переговорах с Киевом. Он отметил, что в ответ на действия Украины РФ займет более решительную позицию.

