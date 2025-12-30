В Госдуме потребовали жесткого ответа на атаку БПЛА на резиденцию Путина Володин: ГД настаивает на жестком ответе после атаки БПЛА на резиденцию Путина

Депутаты Государственной думы считают необходимым дать жесткий ответ на атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина, заявил в своем канале в MAX председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, подобные действия напрямую связаны с политическими интересами украинского руководства.

Для него военные действия — единственный шанс остаться во власти. И получать финансовую поддержку Евросоюза. Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Государственной думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом, — написал Володин.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. В течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат. Атака была отражена на дальних и ближних подступах к объекту.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент не только направлен против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.