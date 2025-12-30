«Будет суровым»: президент Ирана обратился к Трампу после угроз Президент Ирана пообещал суровый ответ после угроз Трампа

Ответ Ирана на агрессию США будет очень суровым, заявил президент страны Масуд Пезешкиан в соцсети X. Он также пообещал противнику заставить «пожалеть о содеянном» после угроз главы Белого дома Дональда Трампа.

Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном, — подчеркнул Пезешкиан.

Ранее Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. Во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры. Он охарактеризовал последствия как крайне серьезные.

Также президент США предъявил палестинскому движению ХАМАС ультиматум. Он потребовал провести разоружение в сжатые сроки.

В ответ на угрозы советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что агрессивные действия в адрес Ирана встретят немедленный и жесткий ответ. Он подчеркнул, что обороноспособность и ракетная программа Ирана являются суверенным делом страны и не подлежат внешним ограничениям.