Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:49

Путин объявил сбор резервистов: это новая мобилизация, отправят ли на СВО?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России объявил специальные сборы для резервистов в 2026 году. Кого призовут, где будут служить, отправят ли на СВО, готовится ли в РФ новая волна мобилизации?

Зачем Россия призывает резервистов, кто пойдет

Президент Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году на специальные сборы граждан России, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС РФ.

«Сборы проводятся для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Правительству РФ определить перечень критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите», — гласит текст указа.

Минобороны РФ указ предписывает определить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение спецсборов. Финансирование будет в пределах бюджета МО РФ.

Документ, опубликованный Кремлем, содержит один пункт, помеченный «для служебного пользования».

Когда будут проходить сборы резервистов в 2026 году, где будут служить

В Генштабе ВС РФ подчеркнули, что резервисты не являются военнослужащими.

«Резервисты — это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — пояснил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Основные особенности статуса резервистов:

  • добровольность: человек подписывает контракт, понимая свои будущие обязанности;
  • подготовка: они ежегодно проходят учебные сборы (до 30 суток) и ежемесячные занятия (до 3 суток);
  • оплата: за нахождение в резерве резервисты получают денежное довольствие и другие социальные гарантии, медицинское обеспечение, так же как действующие военнослужащие;
  • работа: резервистов не могут уволить из-за сборов. За ними сохраняют рабочее место. В рамках спецсбора допускается привлечение сотрудников предприятий, которые подлежат охране. По оценкам, число резервистов, задействованных в защите энергообъектов, уже достигло нескольких тысяч человек.

«Это люди, которые будут охранять важные государственные объекты, объекты на коммуникациях. Их будут вооружать средствами противовоздушной обороны, обучать на сборах, и они будут прикрывать от ударов беспилотных летательных аппаратов важные не военные, конечно, объекты: мосты, тоннели, заводы, нефтеперерабатывающие базы и так далее. Они уже есть, уже служат и охраняют. Стараются ведь брать людей, которые связаны с производством или с тем или иным объектом. Это удобнее для руководителя: он знает, что это его люди дежурят. Нельзя же рабочих всех снять и вместо того, чтобы производить какую-то военную продукцию, охранять завод», — объяснил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Будет ли в России новая мобилизация, какие ходят слухи

Правительство России последовательно отрицает планы проведения нового этапа мобилизации в РФ. Как президент Владимир Путин, так и другие члены правительства подчеркивали, что живая сила, участвующая в СВО, восполняется за счет добровольного набора.

Тем не менее с 2023 года СМИ и военные блогеры регулярно поднимают тему новой мобилизации в России. Так, «инсайдерский» Telegram-канал INSIDER-T в сентябре утверждал, что решение по новой волне мобилизации будет приниматься в декабре 2025 года.

«Если до декабря оборона ВСУ не рухнет, в Генштабе придется принимать непопулярное решение — либо остановка наступления, либо новая волна мобилизации», — утверждали авторы канала со ссылкой на «источники в военном блоке».

Позже в октябре командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов утверждал, что России «надо мобилизовать 500 тысяч, а лучше миллион человек».

Однако подобные предсказания уже неоднократно не сбывались: к декабрю 2025-го ВС РФ действительно резко ускорили темпы наступления, продвинувшись на всех фронтах; при этом темы мобилизации в Кремле или правительстве РФ публично не касались.

Читайте также:

Атака на резиденцию Путина 29 декабря: последние новости, что сказали в МО РФ

Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря

Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева

резервисты
СВО
мобилизация
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Путин объявил сбор резервистов: это новая мобилизация, отправят ли на СВО?
В СФ заявили о непоправимых последствиях атаки на резиденцию Путина
Нейросеть назвала семь ритуалов для «правильной» встречи Нового года
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.