Путин объявил сбор резервистов: это новая мобилизация, отправят ли на СВО?

Президент России объявил специальные сборы для резервистов в 2026 году. Кого призовут, где будут служить, отправят ли на СВО, готовится ли в РФ новая волна мобилизации?

Зачем Россия призывает резервистов, кто пойдет

Президент Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году на специальные сборы граждан России, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС РФ.

«Сборы проводятся для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Правительству РФ определить перечень критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите», — гласит текст указа.

Минобороны РФ указ предписывает определить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение спецсборов. Финансирование будет в пределах бюджета МО РФ.

Документ, опубликованный Кремлем, содержит один пункт, помеченный «для служебного пользования».

Когда будут проходить сборы резервистов в 2026 году, где будут служить

В Генштабе ВС РФ подчеркнули, что резервисты не являются военнослужащими.

«Резервисты — это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — пояснил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Основные особенности статуса резервистов:

добровольность: человек подписывает контракт, понимая свои будущие обязанности;

подготовка: они ежегодно проходят учебные сборы (до 30 суток) и ежемесячные занятия (до 3 суток);

оплата: за нахождение в резерве резервисты получают денежное довольствие и другие социальные гарантии, медицинское обеспечение, так же как действующие военнослужащие;

работа: резервистов не могут уволить из-за сборов. За ними сохраняют рабочее место. В рамках спецсбора допускается привлечение сотрудников предприятий, которые подлежат охране. По оценкам, число резервистов, задействованных в защите энергообъектов, уже достигло нескольких тысяч человек.

«Это люди, которые будут охранять важные государственные объекты, объекты на коммуникациях. Их будут вооружать средствами противовоздушной обороны, обучать на сборах, и они будут прикрывать от ударов беспилотных летательных аппаратов важные не военные, конечно, объекты: мосты, тоннели, заводы, нефтеперерабатывающие базы и так далее. Они уже есть, уже служат и охраняют. Стараются ведь брать людей, которые связаны с производством или с тем или иным объектом. Это удобнее для руководителя: он знает, что это его люди дежурят. Нельзя же рабочих всех снять и вместо того, чтобы производить какую-то военную продукцию, охранять завод», — объяснил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Будет ли в России новая мобилизация, какие ходят слухи

Правительство России последовательно отрицает планы проведения нового этапа мобилизации в РФ. Как президент Владимир Путин, так и другие члены правительства подчеркивали, что живая сила, участвующая в СВО, восполняется за счет добровольного набора.

Тем не менее с 2023 года СМИ и военные блогеры регулярно поднимают тему новой мобилизации в России. Так, «инсайдерский» Telegram-канал INSIDER-T в сентябре утверждал, что решение по новой волне мобилизации будет приниматься в декабре 2025 года.

«Если до декабря оборона ВСУ не рухнет, в Генштабе придется принимать непопулярное решение — либо остановка наступления, либо новая волна мобилизации», — утверждали авторы канала со ссылкой на «источники в военном блоке».

Позже в октябре командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов утверждал, что России «надо мобилизовать 500 тысяч, а лучше миллион человек».

Однако подобные предсказания уже неоднократно не сбывались: к декабрю 2025-го ВС РФ действительно резко ускорили темпы наступления, продвинувшись на всех фронтах; при этом темы мобилизации в Кремле или правительстве РФ публично не касались.

