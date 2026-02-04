Зимняя Олимпиада — 2026
Королева Нидерландов решила пойти в армию

RTL: королева Нидерландов Максима станет резервистом вооруженных сил

Королева Нидерландов Максима Королева Нидерландов Максима Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press
Королева Нидерландов Максима решила поступить на службу в армии в качестве резервиста, сообщает телеканал RTL. В Минобороны королевства подчеркивают, что этот шаг носит символический характер и может стимулировать интерес граждан к военной службе.

Супруга короля Виллема-Александера будет проходить службу «в неполном формате». Свое участие в системе резерва она начнет с курса военной подготовки, который предусматривает как теоретические занятия, так и практическую подготовку.

В издании уточняют, что резервисты в Нидерландах могут привлекаться к выполнению задач совместно с кадровыми военнослужащими. В частности, речь идет об участии в ликвидации последствий стихийных бедствий, а в случае масштабного конфликта — о возможности «временно замещать профессиональных военных».

Ранее сообщалось, что депутаты от правой Партии свободы Герт Вилдерс и Аннетт Райер потребовали от властей Нидерландов принять меры из-за ситуации вокруг исламского лицея имени Корнелиуса Хаги в Амстердаме. По информации журналистов, местные жители жалуются на агрессивное поведение школьников и небезопасную обстановку в районе. Парламентарии уточнили, что напряженная обстановка сложилась в столичном районе Бос-эн-Ломмер. По их словам, местные жители вынуждены постоянно бояться, а улицы «фактически перешли под контроль школьников».

