Королева Нидерландов решила пойти в армию

Королева Нидерландов Максима решила поступить на службу в армии в качестве резервиста, сообщает телеканал RTL. В Минобороны королевства подчеркивают, что этот шаг носит символический характер и может стимулировать интерес граждан к военной службе.

Супруга короля Виллема-Александера будет проходить службу «в неполном формате». Свое участие в системе резерва она начнет с курса военной подготовки, который предусматривает как теоретические занятия, так и практическую подготовку.

В издании уточняют, что резервисты в Нидерландах могут привлекаться к выполнению задач совместно с кадровыми военнослужащими. В частности, речь идет об участии в ликвидации последствий стихийных бедствий, а в случае масштабного конфликта — о возможности «временно замещать профессиональных военных».

