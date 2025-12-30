Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря

Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря

Россия пока не стала наносить масштабный воздушный удар по Украине сразу после атаки на резиденцию президента Владимира Путина. Где были удары 30 декабря, что известно, каким может стать ответ Москвы?

Сколько ракет и БПЛА запустили по Украине в ночь на 30 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 30 декабря Россия запустила по целям на Украине две баллистические ракеты «Искандер-М», а также 60 ударных БПЛА (различные модели «Гераней», а также «Герберы»).

ВСУ признают попадание одной из ракет и восьми ударных беспилотников в пяти районах. Реальное количество попаданий может быть значительно больше.

Утром 30 декабря воздушная работа ВС РФ по целям на Украине продолжается: ВСУ отмечают воздушные цели, которые приближались к Одесской области со стороны Николаева и Черного моря.

«Снижение интенсивности ударов — элемент подготовки. Относительно малое количество прилетов по тылам не выглядит случайным. Скорее всего, идет доразведка, уточнение целей и ожидание накопления эффектов от предыдущих ударов. По крайней мере, на это рассчитываю, а не на условную миролюбивость и человеколюбие, которым не место на войне», — утверждает координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары ВС РФ в ночь на 30 декабря, что известно

Согласно данным Telegram-канала LOSTARMOUR, несмотря на малое количество «Гераней», ВС РФ нанесли большое число ударов корректируемыми авиабомбами (ФАБ с УМПК) по целям в Харьковской, Сумской и Запорожской области. Telegram-канал «Хроники Гераней» показал последствия одного из таких — он пришелся в цех № 65 запорожского завода «Мотор Сич».

Два «Искандера» пришлись по целям в Харькове и Одессе.

«Около 03:30 в каждом городе прогремело по взрыву. Пока без деталей», — сообщил канал.

«Герани» вечером и ночью атаковали Воронеж (Сумская область), а также цели в Кировоградской области, Одессе, Харькове, Днепропетровской и Черниговской областях, где поврежден объект энергетики.

«Ночью были атаки БПЛА на энергетические объекты в Черниговском и Нежинском районах. Есть перебои в электроснабжении, к сожалению, есть и попадания. Значительная часть абонентов осталась без света. Энергетики работают», — написал в Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда будет ответ на атаку резиденции Путина, что известно

Вечером 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Киев атаковал беспилотниками резиденцию Владимира Путина. Он подчеркнул, что Украина «окончательно перешла к политике государственного терроризма».

«Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены», — объявил министр.

Зеленский практически немедленно выступил с ответным заявлением. Он обвинил Москву в провокации якобы с целью легализовать удар по правительственным зданиям в Киеве.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Многие россияне ожидали, что уже ночью будет нанесен мощный ответный удар. Тем более что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что ответ «будет носить недипломатический характер».

В течение ночи несколько стран выступили с осуждением атаки на резиденцию российского лидера, в том числе ОАЭ, Никарагуа, Пакистан и Индия. Ни одна из них не упоминает Украину в своем заявлении. Согласно заявлению Кремля, осудил нападение также президент США Дональд Трамп: Путин рассказал ему об этом в ходе телефонного звонка. Он допустил, что Россия может нанести жесткий ответный удар.

В Сети связали возможный ответный удар с сообщениями о размещении БРСД «Орешник» в Белоруссии. Пока что неизвестно, когда и по каким целям может быть нанесен удар. В военном Telegram утверждают, что бить по Киеву смысла нет.

«На Банковой никого важного, кстати, нет. Атаковать нужно Конча-Заспу, именно там дома всей этой кодлы. На Востоке есть добрая традиция: если на твой дом нападают — возвращать войну в дом напавшего», — заявил канал «НгП Разведка».

«Герань цветущая» утверждает, что цели уже известны.

«Трамп попросит сегодня Путина не наносить перед Новым годом удары по правительственным зданиям в Киеве. Целеуказания уже даны. Основной удар придется по зданиям правительства, Верховной рады, СБУ, ГУР и так далее», — утверждают авторы Telegram-канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

«Герани» на паузе? Что с энергетикой Украины, новые удары 29 декабря

ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров

Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен