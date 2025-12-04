«Герани» разнесли дачу Зеленского в Конча-Заспе? Удары по Украине 4 декабря

Российские «Герани» прилетели в элитный поселок Конча-Заспа под Киевом, где находится дача президента Украины Владимира Зеленского. Сколько ракет и БПЛА запустили в ночь на 4 декабря, какие цели поражены в Одессе, Харькове, Кривом Роге?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 4 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 4 декабря Россия запустила по целям на Украине две баллистические ракеты «Искандер-М» и 138 ударных БПЛА (типа «Герань-2» и «Герань-3», «Гербера»).

ВСУ признают поражения в 14 районах. Эти данные могут быть неполными: так, мониторинговые источники сообщили, что один из «Искандеров» поразил крупное скопление ВСУ в Николаевской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Конча-Заспе, попали ли в дачу Зеленского

Вечером 3 декабря российские БПЛА атаковали объекты в Киеве и ближайшие районы Киевской области. LOSTARMOUR сообщает, что по крайней мере два взрыва были зафиксированы в элитном поселке Конча-Заспа. Атаковали реактивные БПЛА «Герань-3».

Конча-Заспа — элитный поселок к югу от Киева, где находятся дома многих богатейших людей Украины, в том числе дача президента Владимира Зеленского, а также санатории, спортивная база киевского «Динамо» с пятизвездочным отелем и другие престижные объекты.

В Сети предположили, что ВС РФ могли нанести удар по даче Зеленского, «чтобы страха не терял». При этом какая именно цель была атакована в ночь на 4 декабря, остается неизвестным.

Между тем Конча-Заспа попала в украинские СМИ из-за столкновений между Главным управлением разведки (ГУР) Украины и ВСУ. «Украинская правда» сообщила, что 3 декабря спецназ ГУР захватил санаторий «Жовтень» («Октябрь»), пленив военнослужащих (их потом отпустили и выдворили с объекта). Военная прокуратура и Госбюро расследований никак не помогли военным, объявив, что обе стороны имеют права на данный объект.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Украинскую правду» обвинили в раскрытии дислокации ГУР в Конча-Заспе. Теперь военные и ГУР должны покинуть объект, потому что он скоро станет целью для удара ВС РФ, заявила экс-представитель МОУ Анна Маляр.

«Журналисты „УП“ — безмозглые идиоты. Так же, как и редакторы. Цель указана. Пока что у меня все», — объявил нардеп Алексей Кучеренко.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу

Вечером 3 декабря в Кривом Роге (Днепропетровская область) баллистическая ракета «Искандер-М» точно поразила городской отдел Службы безопасности Украины (СБУ) на улице Украинской. Telegram-канал «НгП Разведка» пишет, что в момент удара в здании проходило совещание руководящего состава ВСУ.

«Кривой Рог — это просто шедевр. Центр координации террора и диверсий вышел из чата в один момент. Потери офицеров СБУ, архивов, связи — огромные. Управление запорожским и херсонским секторами теперь висит на соплях. Остальные прилеты — добивание тыловых узлов. Теперь в этом доме тишина, архивы в пыль, эсбэушники либо в мешках, либо в реанимации. Управление целым куском фронта серьезно подвисло — это вам не „сарай бабы Клавы“ разнести», — отмечает координатор подполья Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели поразили в Одессе

Мониторинговые Telegram-каналы называют Одессу «самой горячей» точкой минувшей ночи — цели в городе были атакованы группой БПЛА «Герань-2».

Известно о поражении электроподстанции ПС 110/10 кВ «Крымская» на улице Заболотного. По ней пришлось семь прилетов. В корпорации ДТЭК сообщили, что 9500 абонентов удалось переключить на резервное питание, а 51 800 остаются без света.

«В результате ударов „Гераней“ по цели в Одессе возник сильный пожар. И света в Поскоте не будет как минимум трое суток», — указывает Telegram-канал «Герань цветущая».

Также под ударом оказалась портовая инфраструктура, склады ГСМ и БК, логистические терминалы.

«Портовая зона частично обесточена, мирные жители не пострадали ни в одном случае. ПВО юга уже на последнем издыхании: боекомплект тает, расчеты вымотаны до предела. Это только разогрев — настоящая большая серия еще впереди», — утверждает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поразили цели на Украине 4 декабря, что известно

Вечером 3 декабря в Николаевской области «Искандер-М» прилетел в районе Баштанки. Сергей Лебедев утверждает, что целью кассетной боеголовки стала крупная дислокация ВСУ.

«Идеальный удар в момент максимального скопления личного состава. Множество 200-х и 300-х», — комментирует координатор подполья.

Две ракеты «Искандер-М» прилетели в Харьков. Целью были военные объекты, связанные со сборкой БПЛА.

«ПВО либо промахнулась, либо просто молчала», — отметил Лебедев.

Также известно о серии ударов «Геранями» по Славянску (вместе с РСЗО). Целью стал Славянский энергостроительный техникум, где располагались военные, связанные с БПЛА, пишет Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 3 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 декабря

«Штурм последней надежды»: что готовят ВСУ в Сумах, планы контрудара