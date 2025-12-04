Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 09:33

Стала известна причина перестрелки бойцов ГУР и ВСУ под Киевом

Перестрелка между ГУР и ВСУ произошла из-за спора за санаторий под Киевом

Военнослужащий ВСУ
Под Киевом произошел вооруженный инцидент между сотрудниками ГУР Минобороны Украины и военнослужащими воинской части А4005 ВСУ, сообщает «Украинская правда». Конфликт вспыхнул из-за спора о праве пользования санаторием «Октябрь» в Конча-Заспе.

Вечером в среду, 3 декабря, сотрудники ГУР Украины выломали ведущие на территорию санатория ворота и начали стрелять в землю и воздух, после чего захватили 10 военных, причинив им существенные травмы, сказано в публикации. После этого они забаррикадировались на территории санатория, но отпустили «пленных». Сотрудники ГУР отказались покидать территорию или впустить полицейских и сотрудников военных структур.

В ГУР пояснили журналистам, что заключили договор с владельцем участка, где расположен санаторий, и должны были разместить там своих сотрудников. По словам представителя ведомства, необходимая документация была передана местным властям и полиции, но не подлежала широкому распространению из-за требований безопасности.

Воинская часть ВСУ, по информации издания, имела собственное соглашение с санаторием об аренде помещений для размещения личного состава. Однако в разведке утверждают, что этот договор утратил силу, и пребывание военных на территории уже было незаконным.

Журналисты отмечают, что санаторий находился под арестом с 2020 года, а в 2022 году был возвращен в собственность государства, после чего началась процедура банкротства. По данным издания, интерес к дальнейшей застройке этой территории могут проявлять предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский — с ними, предположительно, связана компания, заключившая соглашение с ГУР.

Ранее сообщалось, что полицейский в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по украинским военнослужащим на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, три человека получили ранения. Подозреваемый арестован, против него возбуждено уголовное дело.

